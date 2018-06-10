Марокканские сборщицы урожая заявили о домогательствах на испанских плантациях

В полицию Уэльвы поступило несколько заявлений от гражданок Марокко, работающих на сборе клубники в одной из местных компаний.

Сообщается, что одна жалоба связана с условиями труда, три - с приставанием. Ещё одна женщина заявила о принуждении к сексу. В полиции рассказали, что проводится проверка в отношении одного из сотрудников компании, зарегистрированной в муниципалитете Альмонте, где в настоящее время на уборке урожая работает около 500 женщин из Марокко и Румынии.

Адвокат женщин отметила, что это лишь верхушка айсберга, и с этими проблемами сталкиваются многие сезонные работницы, но они не обращаются в полицию из страха. По её словам, выдвинуть аналогичные обвинения собираются ещё пять сотрудниц компании.

Сообщается также и о других нарушениях со стороны работодателя: неполной выплате зарплаты сезонным работникам, отсутствии выплат за сверхурочную работу и несоблюдении режима труда и отдыха.