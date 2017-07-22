Юморист Пако Аревало приготовил паэлью для бывшего короля Испании

Пост юмориста Пако Аревало в Twitter стал одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей сети. Как сообщает El País, поводом для этого стала публикация фотографии, на которой Аревало запечатлен за паэльей вместе с компанией друзей, среди которых оказались бывший король Испании Хуан Карлос, инфанта Елена, телеведущий Бертин Осборне и его супруга Фабиола. "Я очень рад приготовить паэлью Заслуженному королю. Дон Хуан Карлос и донья Елена, хорошие друзья и идеально приготовленный рис", - подписал комик свой снимок.

Довольно скоро фотография была удалена, однако к тому моменту она уже успела спровоцировать волну возмущения среди пользователей. "Наверняка для бедной ть паэлью", написал один из них. Другой написал более ироничное послание: "Если между Заслуженным и Бертином посадить Хулио Иглесиаса, то мы получим фотографию трех отцов человечества". Не заставили себя долго ждать и саркастичные мемы, изображающие, в числе прочих, аплодирующего Владимира Путина.

Самому юмористу эти обсуждения не понравились: спустя два часа он написал новый пост и отметил, что не стал бы публиковать предыдущую запись, если бы знал, какая реакция за этим последует. "Ни фига себе. Если бы я знал, я бы ничего не стал писать, но я очень хорошо провел время и намерен повторить, и не соблюдать при этом протокол", возмутился Аревало. Комик настолько разозлился, что даже оскорбил своих хейтеров, назвав их "завистливыми придурками", сделав при этом несколько орфографических ошибок. В качестве благодарности Аревало ответил на твиты тех, кто поддержал его.

Повод, по которому разношерстная компания известных личностей собралась за одним столом, так и остается загадкой.