В Андалусии создали платье из хамона

Авторы необычного наряда Кристо Муньос, Тино Лайнес, Хосе Мануэль Мерчанте и Антонио Гонсалес использовали для его изготовления почти три целых окорока, которые были порезаны на 2 700 тонких ломтиков. Сначала они выложили три нижних оборки, к которым по одному добавлялись новые фрагменты. "Модельеры" также использовали для декора розы из бекона. Весь процесс занял более четырех часов.