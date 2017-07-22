В мадридском Музее восковых фигур появилась скульптура Мелании Трамп

В мадридском Музее восковых фигур состоялась презентация скульптуры первой леди США Мелании Трамп, сообщает La Vanguardia. Она была установлена рядом с фигурой, изображающей президента-республиканца Дональда Трампа.

Публика с нетерпением ждала конечного результата, так как некоторые фигуры в столичном музее подвергались жесткой критике за несоответствие внешнему облику прототипа. Восковую Меланию одели в белое платье от сербского бренда RokSanda, в котором реальная первая леди появилась в июле прошлого года на Республиканской национальной конвенции в Кливленде.