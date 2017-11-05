Выигравшую в лотерею испанку попросили вернуть все деньги

Жительнице Луго предстоит вернуть более 320 000 евро, которые она получила по итогам розыгрыша рождественской лотереи El Gordo в 2014 году. Как сообщает La Vanguardia, 67-летняя Росалия обвиняется в том, что она нашла на улице билет, однако сама женщина уверяет, что купила его, и хочет "прояснить все эти вопросы до своей смерти".

По словам Росалии, билет был приобретен в одном из местных киосков. Она хотела купить номер, заканчивающийся на 13, но таких в продаже не оказалось, поэтому она выбрала число, начинавшееся с этих цифр. Впрочем, в минувшую пятницу суд Луго отклонил апелляцию, поданную женщиной после вынесения решения о возврате средств. Судьи настаивают, что выигрышный билет был найден, так как ранее другой человек заявил о его потере. Помимо возврата выигрыша Росалии также предстоит выплатить штраф в размере 1 080 евро.

По словам женщины, после всех этих событий у нее развилась депрессия, и ей пришлось закрыть свой бар из-за невозможности управлять им по состоянию здоровья. Все полученные деньги были вложены, поэтому их возврат приведет женщину к разорению. Росалия хочет восстановить справедливость и готова на все, "чтобы правда восторжествовала".