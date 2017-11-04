Стало известно, в каких камерах находятся каталонские политики

Испанские СМИ узнали, в какие именно тюремные камеры отправились каталонские политики, которых обвиняют в неподчинении испанским властям и мятеже.

Бывших членов правительства Каталонии, арестованных в минувший четверг, поместили в так называемые "мягкие" модули исправительных учреждений, где происходит меньше всего инцидентов. Как сообщает la Vanguardia, все восемь человек находятся в камерах рядом с будками смотрителей.

Мужчины были отправлены в тюрьму городка Эстремера, расположенного в 70 километрах к юго-востоку от Мадрида. Это один из самых современных центров в столичном регионе. А чиновницы Меричель Боррас и Долорс Басса находятся в тюрьме Алькала Меко в 40 километрах к северо-востоку от столицы.

В частности, экс-советник по вопросам институциональных и международных отношений Рауль Ромева и экс-советник по вопросам внутренних дел Хоаким Форн находятся в камере модуля №3, где содержатся заключенные, попавшие в тюрьму впервые. Вице-председатель правительства Ориоль Хункераc и бывший советник по вопросам юстиции Карлес Мундо были помещены в камеру модуля №7, а отставной пресс-секретарь региональной власти Жорди Туруль и экс-советник по вопросам территориального и устойчивого развития Жозеп Руль находятся в модуле №4. Бывшие советницы по вопросам государственного управления Меричель Боррас и труда Долорс Басса также делят одну камеру.

Восемь бывших членов правительства Каталонии были арестованы в четверг в соответствии с распоряжением судьи Национальной коллегии Кармен Ламела, вынесенным на основании запроса со стороны прокуратуры. Чиновники находятся под превентивным арестом без возможности освобождения под залог по обвинению в неподчинении властям, мятеже и нецелевом расходовании государственных средств.