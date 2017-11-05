Испанский список Forbes вновь возглавил основатель Zara Амансио Ортега

Испанский список Forbes вновь возглавил основатель текстильного холдинга Inditex Амансио Ортега, капитал которого в этом году был оценен в 70 миллиардов евро. Примечательно, что эта цифра эквивалентна суммарному состоянию следующего за ним в списке 51 человека. По сведениям издания, в среднем с учетом Ортеги самые богатые испанцы располагают 1,58 миллиарда евро каждый. Если же исключить его состояние при подсчетах, то этот показатель опускается до 890 миллионов.

В список 100 богатейших жителей Испании вошли 27 женщин, общее состояние которых составляет 24,5 миллиарда евро, или в среднем по 900 миллионов на каждую. Что касается дочери основателя Zara Сандры, то ее капитал остался неизменным по сравнению с прошлым годом и составил 6,5 миллиарда. Здесь также наблюдается так называемый «эффект Ортеги»: если принимать во внимание состояние владельца Zara, то разрыв между мужчинами и женщинами оказывается значительно более выраженным (1,8 миллиарда против 900 миллионов), однако без учета его капитала ситуация выравнивается (880 против 900 миллионов).

В Каталонии доля состоятельных жителей оказалась заметно ниже, чем в Мадриде: здесь проживают 22 человека, чье суммарное состояние составляет 15 миллиардов евро, в то время как в столице 35 богатейших жителей страны располагают 29 миллиардами.

Крупнейшей компанией, которая перенесла свою штаб-квартиру за пределы Каталонии в свете политического кризиса, оказалась страховая фирма Catalana Occidente. В основном ею управляет семейство Серра, в то время как семья Хункаделья располагает значительной долей акций. Впрочем, состояние обеих распределено между различными ветвями семейств, поэтому в индивидуальном зачете их вес оказался меньше, чем у других влиятельных кланов.

Что касается географического распределения, то самым богатым регионом оказалась Галисия: в список Forbes вошли 8 ее представителей с состоянием в 80 миллиардов евро. За ней следуют Мадрид и Каталония с 29 и 15 миллиардами соответственно. В лидеры по числу состоятельных жителей вырвались Мадрид (10 человек с суммарным капиталом в 8,7 миллиарда евро), Каталония (6 человек, 3,3 милларда), Галисия (3 человека, 7,3 миллиарда) и Валенсия (3 человека, 3 миллиарда евро).

В целом наиболее распространенными профилями в рейтинге оказались предприниматели и инвесторы, а также представители сферы культуры. В их число вошли, например, певец Хулио Иглесиас (850 миллионов евро) и баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса (600 миллионов евро). На долю сектора моды пришлось 81,1 миллиарда евро против зафиксированных в прошлом году 83 миллиардов. Подобная динамика объясняется ростом Inditex и снижением котировок акций брендов Mango и Desigual.