Vueling расследует инцидент со снятием с рейса пассажирок, говоривших по-каталански

Авиакомпания Vueling проведёт расследование о скандальном инциденте на рейсе, следовавшем из Маона (Менорка) в Барселону, после того как в социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что на борту самолёта произошёл конфликт между стюардессой и двумя пассажирками из-за каталанского языка.

Как сообщает El Mundo, по версии женщин, их сняли с рейса потому, что одна из них говорила на каталанском языке и отказывалась использовать испанский в разговоре с сотрудницей Vueling, которая якобы принуждала её к этому. После этого 72-летнюю пенсионерку и ещё одну пассажирку, вступившуюся за неё, командир воздушного судна попросил покинуть самолёт. На инцидент обратили внимание каталонские политические деятели, включая экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который прокомментировал произошедшее на своей странице в Твиттере.

В то же время, после появления публикаций в Сети, другие пассажиры этого рейса сообщили дополнительную информацию о случившемся. Выяснилось, что женщины сидели на местах у запасного выхода. Согласно правилам авиакомпании, пассажиры, занимающие эти места должны понимать инструкции членов экипажа, которые даются на испанском или английском языках. Каталаноговорящие пассажирки, по словам очевидцев, затеяли скандал, что и стало поводом для удаления их с рейса.

Руководство авиалиний заявило, что будет проведена внутренняя проверка, чтобы установить, как на самом деле развивались события в самолёте.