Новый хэтчбек от Seat не пустит за руль подвыпивших водителей

Компания Seat представила новый хэтчбек León Cristóbal, оснащенный алкотестером. Система выключает двигатель, если водитель выпил лишнего, и вызывает ему такси, указав службе перевозок точное местоположение машины. Трезвый пассажир не сможет пройти тест за него, так как машина оснащена системой сканирования сетчатки и сможет распознать, кто находится за рулем. Кроме того, двигатель в автомобиле не заведется до тех пор, пока не пристегнутся все находящиеся в ней люди. León Cristóbal также умеет определять моменты, когда водитель читает сообщения в телефоне, и может предложить остановиться и перекусить, если тот разглядывает вывески заведений фастфуда.