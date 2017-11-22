Новый хэтчбек от Seat не пустит за руль подвыпивших водителей

Компания Seat представила новый хэтчбек León Cristóbal, оснащенный алкотестером. Система выключает двигатель, если водитель выпил лишнего, и вызывает ему такси, указав службе перевозок точное местоположение машины. Трезвый пассажир не сможет пройти тест за него, так как машина оснащена системой сканирования сетчатки и сможет распознать, кто находится за рулем. Кроме того, двигатель в автомобиле не заведется до тех пор, пока не пристегнутся все находящиеся в ней люди. León Cristóbal также умеет определять моменты, когда водитель читает сообщения в телефоне, и может предложить остановиться и перекусить, если тот разглядывает вывески заведений фастфуда.
Прототип новой модели был представлен на выставке Smart City Expo в Барселоне, посетители которой могли увидеть все вышеупомянутые функции в действии своими глазами. В будущем подобные технологии могут быть применены и на других моделях, выпускаемых группой компаний Volkswagen. Их спектр включает в себя, например, режим "Ангел-хранитель", приводящий в действие 15 различных настроек активной и пассивной безопасности. Помимо этого, компания разработала мобильное приложение, которое позволяет родителям установить максимально допустимую скорость движения и территориальные ограничения для детей. В том случае, если юные водители выйдут за пределы допустимого, программа уведомит об этом старших.
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