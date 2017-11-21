Каталонских полицейских научат пользоваться электрошокерами

Автономная полиция Каталонии завершает подготовку внутренних нормативов по использованию электрошокового оружия, широко известного под названием тазер. Ожидается, что первым регионом его применения станет Жирона, сообщают информагентства Испании. Эксплуатация тазеров здесь начнется в конце января, после чего их постепенно внедрят по всей автономии. Полицейские должны будут использовать тазеры строго в сочетании с портативными камерами, которые носятся на груди, и с автоматическими дефибрилляторами.

29 июля Совет по вопросам внутренних дел заключил контракт на поставки 134 тазеров и 7 500 картриджей к ним, 2 000 из которых предназначались для использования на тренировках, а остальные – непосредственно на службе. Эта закупка обошлась Генеральному управлению полиции Каталонии в 706 473,38 евро. Ожидается, что в эксплуатацию будут введены 120 из 134 приобретенных шокеров, а остальные передадут на учебные цели. В общей сложности пользоваться ими научат 1 600 офицеров.