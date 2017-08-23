Воспитательница из города Риполь рассказала, какими террористы были в детстве

Полная версия письма была переведена на испанский газетой La Vanguardia и опубликована в социальных сетях. «Я хочу объяснить то, о чем не скажут ни в газетах, ни по телевизору», - заявила Ракель.

«Что мы делаем не так? Это нужно остановить, мы должны что-то сделать. Я думала, что все делаю правильно, что вношу свою лепту... Я никогда не сталкивалась с подобным лично, и сейчас я поменяла свою точку зрения. Я вижу ситуацию с другой стороны, и я совершенно уничтожена.

Я знаю, что сейчас весы склоняются в сторону жертв, потерянных детей, разрушенных семей, всеобщей боли, но позвольте показать вам и другую сторону медали, о которой не говорят в газетах, которую не оплакивают публично, потому что плакать по ним считается неприличным. Позвольте рассказать вам, какими они были – или, по крайней мере, какими были те дети, которых я знала. Сейчас мне 41, и я всю жизнь работала в сфере социальной помощи, на улице, или, как мы говорим, в окопах. Едва попав в Риполь, я начала работать с группой молодежи разного возраста. Все они заботились друг о друге.

Самому маленькому было 8 лет, и он всегда приходил за руку со своим братом – воспитанным, скромным, вежливым, спокойным, хорошим учеником, который никогда не попадал в переделки в школе. Он всегда предлагал мне семечки или сладости, которые покупал на те небольшие деньги, что у него были. Были среди них еще два брата, они все время ссорились. Старший всегда краснел, когда в комнате появлялась нравившаяся ему девушка, но он так ничего ей и не сказал. Через некоторое время из Надора прибыла еще одна группа молодежи. За пинг-понгом они учили свои первые слова на испанском, в том числе и нецензурные. Я тоже выучила некоторые ругательства на их языке. А потом шли новые поколения, братья, шалуны с живыми глазами и широкой улыбкой. Все мы росли вместе и преодолевали различные этапы, страдали в подростковый период. Я до сих пор помню наши долгие беседы в моем кабинете. Мы говорили о будущем. Пилот, учитель, врач, сотрудник благотворительной организации... Как все это могло исчезнуть? Что с вами случилось? Когда?!...

Вы были так молоды, так полны сил, впереди была вся жизнь и еще не воплощенные мечты. Я уже не смогу сказать вам, какие вы красавцы и как вы выросли, или спросить, есть ли у вас девушки. Я не увижу ваших детей, как вижу малышей других своих воспитанников. Я не смогу вас обнять... Это так больно, и я не могу до конца в это поверить. Это не должно остаться просто еще одной историей. Нам необходимо понять, как сделать этот мир лучше. Мы должны воспитывать детей в атмосфере без насилия, без ненависти, в равенстве.

Многое еще остается невыссказанным, и в памяти моей множество моментов, которые я никогда не забуду. Саид, Моха, Муса, Юсеф, Омар... Юнес... А теперь и Хусейн... Это настоящий кошмар, список становится все более длинным. Как Юнес мог это сделать? Я не встречала никого более ответственного... Ваши действия не имеют объяснения, они незаконны. Война, злость, ненависть ни к чему не приведут, во чье имя они бы ни разжигались, будь то боги, флаги или религии. Я могу сказать только, что сердце мое разбито».