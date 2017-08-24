Главы МВД Испании и Франции призвали соседей по ЕС к обмену информацией в рамках борьбы с терроризмом

В связи с недавними терактами в Барселоне и Камбрильсе Испания призвала остальные страны ЕС к обмену информацией, связанной с антитеррористической борьбой, а также к усилению контроля на внешних границах Евросоюза и принятию ряда других мер подобного рода, сообщают информационные агентства. Соответствующие пожелания выразил министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо, который в минувшую среду встретился в Париже со своим французским коллегой Жераром Колоном. Политики согласовали общую позицию в свете грядущей встречи глав МВД, намеченной на 15 декабря.

Так, Испания и Франция намерены обратиться к остальным европейским партнерам с предложением посвятить встречу усовершенствованию систем обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом. По словам Сойдо, Европе необходимо «продвинуться вперед в развитии новых механизмов, которые обеспечат обмен разведданными о некоторых индикаторах, которые позволят эффективно оценить уровень террористической угрозы. Министр также высказался в пользу усиления контроля на внешних границах ЕС и обмена данными о пассажирах в режиме реального времени.

Сотрудничество с Францией в сфере вопросов внутреннего характера Сойдо оценил как «отличное» и поблагодарил полицию соседней страны за содействие в расследовании терактов. Сразу после трагедии на бульваре Рамбла в Барселоне Франция направила на границу наряд численностью 2 000 человек, чтобы помешать авторам теракта скрыться на своей территории.

Колон, в свою очередь, подтвердил, что Испания и Франция продолжают сотрудничество в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. На данный момент следствию удалось установить, что один из использованных террористами автомобилей прибыл в Париж за два дня до атаки. Правоохранительные органы выясняют, зачем преступники посещали французскую столицу.

Основной целью визита Сойдо в Париж было подписание соглашения, по условиям которого 120 французских жандармов, в том числе 30 женщин, впервые приедут на учебу в подразделение Гражданской гвардии в городе Вальдеморо (Мадрид). Этот визит состоится в рамках программы, в которой также участвуют 20 инструкторов из Франции.

Колон подчеркнул особую важность данного проекта, так как знание применяемых двумя странами методов поможет им вести совместную работу. По окончании восьмимесячного курса жандармы, владеющие испанским языком, будут направлены на службу в юго-западную часть Франции. Обучение начнется в октябре и охватит четыре основных области: борьбу с терроризмом, контроль за миграционными потоками, международную организованную преступность и обмен знаниями.