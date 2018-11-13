В Жироне ограничат число собак в квартирах и домах

В мэрии разрабатывают законопроект, который призван улучшить положение животных и обеспечить комфортное сосуществование горожан.

Одно из предложений заключается в том, чтобы в одном доме нельзя было держать более двух собак опасных пород. В остальных случаях ограничения по количеству питомцев планируется устанавливать в зависимости от жилплощади. Также рассматривается предложение об ужесточении наказания в случаях, когда хозяева не убирают за своими домашними животными, в том числе штрафы для тех, кто выводит питомцев на прогулку без пакета и бутылки воды. Ещё одна инициатива предполагает снижение размера штрафа, если нарушитель признаёт вину и готов сразу оплатить его.

Пока проект находится стадии подготовки, и вплоть до 30 ноября власти принимают предложения от общественных объединений. После этого они будут рассматрены комиссией и превратятся в декрет о защите, контроле и содержании животных.