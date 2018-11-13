Испанки стали работать бесплатно в знак протеста против дискриминации

Профсоюз UGT запустил с 10 ноября кампанию #YoTrabajoGratis, направленную на привлечение внимания к проблеме разрыва в зарплатах испанских мужчин и женщин. Жительницы Испании, присоединившиеся к акции, до конца года будут работать бесплатно.

Отмечается, что разница в оплате труда впоследствии сказывается и на пенсиях. Профсоюз сообщает со ссылкой на данные Евростата, что в Испании зарплата мужчин в среднем на 14,2% выше чем у женщин. Этот показатель втрое выше чем в Италии, Румынии или Люксембурге, хотя в среднем по Евросоюзу он составляет 16,2%.

Профсоюз призывает к уравниванию оплаты труда, вне зависимости от половой принадлежности, а также привязке планов равных возможностей к коллективным отраслевым соглашениям. Также представители объединений, считают, что вопросы гендерного равенства должны подниматься не только в компаниях, штат которых превышает 250 человек, как это происходит сейчас. К тому же, профсоюзы потребовали регистрировать все планы равенства, чтобы с ними можно было ознакомиться и оценить, насколько они выполняются в той или иной организации.