Испания входит в число мировых лидеров по ожидаемой продолжительности жизни

В докладе Вашингтонского университета сообщается, что в 91 стране стране мира рождается недостаточно детей для поддержания текущей численности населения, в то время как в 104 странах наблюдается обратная ситуация. При этом, несмотря на положительные прогнозы по продолжительности жизни и здоровью населения, Испания относится ко второй группе, где на каждую женщину в среднем приходится менее двух детей.

Как отмечают исследователи, статистика говорит о «бэби-буме» в некоторых странах. Низкие же показатели рождаемости связывают не только широким доступом к медицинским услугам, но и с изменившимися приоритетами женщин, которые по тем или иным причинам откладывают рождение детей или вовсе отказываются от него.

С учётом данных о рождаемости, смертности, болезнях, факторах риска и других критериев эксперты составили рейтинг ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В Испании она составляет 72,1 год, что всего на 2 года меньше по сравнению с Сингапуром, возглавляющим рейтинг.

Испания также является одной из 33 стран, где в период с 2010 по 2017 год наблюдалось сокращение населения.