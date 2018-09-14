В Теруэле поезда ездят медленнее тракторов?

В Сети распространилось видео, на котором запечатлён поезд Renfe и движущийся по параллельной автомобильной дороге трактор, при этом железнодорожный состав едет медленнее, чем сельскохозтехника.
Платформа Teruel Existe опубликовала видео на своей странице в Twitter, сопроводив его вопросом: «Кто быстрее: поезд или трактор?». Сообщается, что кадры были сделаны на высокоскоростной линии Сарагоса-Теруэль в районе Наваррете-дель-Рио.
Ролик длится менее минуты и за это время поезд едва успевает поравняться с трактором.
Объяснение оказалось простым: отрезок, который показан на видеозаписи, относится к одному из участков, где действует ограничение скорости не более 30 км/ч из-за состояния железнодорожного полотна.
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