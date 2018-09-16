Королеве Летисии исполнилось 46

Приближаясь к 46-летию, королева начала удивлять испанскую общественность своим более открытым поведением и внешним видом. 11 сентября, сопровождая вместе с супругом королём Фелипе VI дочерей в первый день школы, она предстала в спортивном образе и почти без макияжа. Ранее в адрес королевы звучало много критики за многочисленные эстетические процедуры, и нынешний образ был встречен положительно. В социальных сетях её хвалили за естественность и отличное состояние кожи. Донья Летисия также вела себя более буднично, чем обычно, не позировала, и, улыбаясь, прошла пешком с мужем до машины, дав папарацци возможность сделать фото.

Испанские СМИ отмечают, что это может быть связано с инцидентом в Пальме этим летом, когда на королеву обрушилась критика из-за того, что она помешала сделать фото дочери принцессы Леонор с бабушкой доньей Софией.

Торжество по случаю дня рождения королевы будут праздновать в тесном кругу семьи, как и в предыдущие годы. Благодаря тому, что в этот раз он выпал на субботу, на этот день у королевской семьи не запланировано других мероприятий.