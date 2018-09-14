Мэрия Барселоны ограничит движение электросамокатов

По информации La Vanguardia, новые правила, среди прочего, запрещают двигаться по тротуарам и зелёным зонам, превышать скорость 10 км/ч на дорогах общего пользования, использовать наушники или мобильные телефоны во время движения, пренебрегать сигналами светофора, выполнять опасные трюки и не сбавлять скорость, приближаясь к скоплению людей. За все эти нарушения предусматриваются штрафы в размере от 100 до 500 евро.

Также сообщается, что все эти ограничения будут применяться не только к электросамокатам, но и к другим индивидуальным средствам передвижения.

По мере увеличения количества электросамокатов на улицах каталонской столицы, мэрия увидела необходимость в том, чтобы урегулировать их использование. Подсчитать общее число такого транспорта не представляется возможным. В большинстве своём их владельцами являются частные лица, а на компании зарегистрировано лишь 349 электросамокатов.

Нормы разграничивают типы электросамокатов по массе и максимальной скорости, устанавливая к ним разные требования. Также известно, что лица младше 16 лет должны будут в обязательном порядке надевать шлем для поездки на электросамокате.

Над новыми нормами мэрия работает в сотрудничестве с Генеральной транспортной дирекцией, и они могут распространиться на всю Испанию.