В Таррагоне безопасность велотуристов обеспечивает сопровождающий автомобиль

В комарке Баш-Пенедес (Таррагона) по выходным популярны велотуры. Чтобы гарантировать безопасность во время заездов, была запущена новая инициатива – сопровождающий автомобиль, который замыкает колонну.

По данным каталонской полиции, в 2017 году 1900 велосипедистов попали в дорожно-транспортные происшествия, 129 из них погибли или получили тяжёлые ранения. Проект является первым в своём роде в Каталонии и направлен на то, чтобы сократить количество аварий с участием велосипедов. Идея принадлежит ассоциациям Runnbikes Team и Penya Ciclista del Baix Penedès, в состав которых входят около 200 человек. Каждую неделю они устраивают заезды по дорогам комарки, в которых в среднем участвуют около 40 человек.

Аналогичные автомобили используются во время велогонок. Чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство, автомобиль был приспособлен под нужды велосипедистов: установлены специальные фары, чтобы не слепить велосипедистов, нанесены надписи, оборудована сирена и система связи с группой. В объединениях рассказали, что в этом им помогли местные компании.

Изначально планировалось, что за рулём автомобиля по очереди будут находиться участники заездов, однако пока роль водителя взял на себя бывший велосипедист-пенсионер.

Несмотря на первоначальный скепсис некоторых участников ассоциаций, инициатива уже продемонстрировала свою эффективность, когда один из спортсменов сломал рёбра, и автомобиль оперативно доставил его в больницу.