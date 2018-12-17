Велосипедисты Барселоны просят сделать правила движения по тротуарам более гибкими

С 1 января в Барселоне вступает в силу запрет на проезд по тротуарам для велосипедов, в связи с окончанием действия соответствующего моратория.

Многие жители каталонской столицы используют это транспортное средство для передвижения по городу и вынуждены время от времени проезжать по тротуарам. Несмотря на заверения городских властей в том, что Барселона полностью готова к тому, чтобы освободить тротуары от велосипедов, ассоциации велосипедистов говорят о многочисленных пробелах в сети велодорожек, например на пересечении проспекта Диагональ и бульвара Сан-Жоан или проспекта Жозепа Таррадельяса и улицы Берлин.

Для многих велосипедистов введение запрета означает, что им придётся делать дополнительный круг, чтобы добраться из одной точки в другую по велодорожкам. Так, по данным исследования велоклуба BACC, половина велосипедистов пользуются тротуарами, чтобы преодолеть небольшие расстояния менее 50 м, другая половина заезжает на тротуар, поскольку считает небезопасным движение по проезжей части.

В объединениях отмечают, что с вступлением в силу новых правил, число пользователей велосипедов перестанет расти, в связи с чем они призывают создать более гибкие условия. Ассоциации BACC и Amics de la Bici предлагают не считать нарушением проезд по небольшим участкам тротуара в тех местах, где нет велодорожек.

В мэрии утверждают, что у 90% жителей Барселоны велодорожки находятся в 300 м от дома, и считают, что этого достаточно, чтобы окончательно отменить мораторий, введённый в 2015 году. Протяжённость велодорожек выросла за это время на 72% со 116 до 204 км, однако это не соответствует плановому показателю в 300 км, которого предполагалось достигнуть к 2019.

Нарушение запрета повлечёт за собой штраф в размере от 100 до 500 евро. При это велосипедистам пообещали, что водители автомобилей, которые будут препятствовать нормальному движению велосипедов по проезжей части, будут наказаны.