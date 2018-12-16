На Коста-дель-Соль владельцев собак заставят смывать за питомцами на улице

В Бенальмадене (Малага) будут штрафовать владельцев собак, не убирающих за ними во время прогулки. Новые правила гласят, что хозяева должны смывать водой с уксусом или мылом мочу питомцев с тротуаров и других элементов городской среды.

Изменения были приняты на прошлой неделе. В мэрии заявили, что получили многочисленные жалобы от горожан из-за разводов на фонарных столбах и стенах домов и неприятных запахов, которые сохраняются в некоторых местах. По словам властей, изменения направлены на то, чтобы повысить сознательность владельцев собак, которые должны понимать свои обязанности и оказывать содействие в поддержании чистоты на улицах. Согласно новым правилам, четвероногим запрещается справлять нужду на уличную мебель, здания или транспортные средства.

В мэрии добавили, что во многих испанских городах уже действует правило о том, что владельцы собак на прогулке должны иметь при себе бутылку с водой, чтобы сразу же убрать за питомцем. Помимо этого, власти Бенальмадены призывают хозяев по возможности пользоваться специально отведёнными зонами выгула.

Местная полиция получила право выписывать штрафы за нарушение новых правил, однако конкретные суммы пока неизвестны.