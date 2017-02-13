В Севилье прошел международный конгресс татуировщиков

В минувшие выходные в Севилье прошел шестой по счету международный конгресс Sevilla Tattoo Convention, в котором в числе прочих принимают участие татуировщики из Уругвая, Польши, Великобритании, Италии и Японии, а также лучшие испанские профессионалы, сообщает портал Sevilla Actualidad.

"У Севильи свои особые чернила", - говорят представители оргкомитета, перефразируя известное высказывание "У Севильи свой особый цвет". "В ходе нынешнего конгресса мастера в очередной раз это подтвердили".

С течением времени данное мероприятие превратилось в ориентир европейского масштаба. На три дня Севилья превратилась в эпицентр тату-искусства. Мероприятие прошло в отеле NH Collection Sevilla в самом центре города. На главной сцене проводились зрелищные представления и перфомансы под неизменный аккомпанемент жужжащих татуировочных машинок.