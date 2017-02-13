Испанские экологи обвинили бегунов в вытаптывании растений

Бег по пересеченной местности назван основной причиной постоянного причинения ущерба природе в охраняемых горных районах. Экологи выразили свое беспокойство в связи с данной проблемой в письме, направленном испанскому министру сельского хозяйства. По их мнению, бегуны должны быть более внимательны к таким вопросам, как вытаптывание грунта, мусор и шум.

"Они топчут растения, тем самым вызывая их гибель", - отметила пресс-секретарь объединения "Экологи в действии" Мари Анхелес Ньето. "Мусор, проезд транспортных средств, ночные огни и прочие факторы отрицательно влияют на ситуацию в высокогорных районах, и восстановить ущерб от них крайне непросто", - подчеркнула эксперт. "Некоторые из организаторов подобных мероприятий подходят к данному вопросу ответственно, но это скорее исключение, чем правило", - заключила Ньето.