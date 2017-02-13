Жители Мадрида высмеяли новую униформу местной полиции

Приход к власти новой мадридской администрации ознаменовал ряд изменений для Муниципальной полиции города. Последним из них стало внедрение новой униформы, пишет газета ABC. Впервые она была представлена в прошлом году, и сейчас, спустя шесть месяцев, ее наконец раздали персоналу.

По сведениям издания, первая реакция на новое обмундирование оказалась далека от позитивной, о чем свидетельствует и мнение представителей профсоюза CSIF. Несмотря на приемлемое качество использованных материалов, модель новой формы, выполненной в ярко-синем цвете, вызвала ступор у многих офицеров полиции.

Муниципальный пресс-секретарь партии Ciudadanos Бегонья Вильясис подвергла критике эксперимент с обновлением униформы, для обозначения которой не нашла подходящих слов. "Даже если вы переоденете их в ???, они все равно останутся полицейскими, а мы, граждане, будем благодарны им за службу", - написала Вильясис в своем аккаунте в Twitter.

В ходе презентации формы в июле прошлого года мэр Мануэла Кармена заверила, что ей "очень понравилось", как выглядит это обмундирование. Впрочем, судя по количеству издевок и мемов в социальных сетях, общественность это мнение явно не разделяет.