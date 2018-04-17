В Саламанке для пользователей смартфонов устанавливают "лежачие" светофоры

Власти Саламанки проявляют заботу о горожанах, которые проводят много времени, глядя в смартфоны.

Во избежание несчастных случаев и для удобства пользователей сматфонов светофоры на пешеходных переходах решено устанавливать на тротуаре. Несколько месяцев назад горизонтальные сигнальные огни были установлены на круговом перекрёстке на проспекте Торрес-Вильяроель. Городские власти положительно оценили результаты внедрения технологии и приняли решение установить больше таких устройств. В соответствии с новым планом по безопасности на дорогах, светофоры на тротуарах появятся ещё на 16 пешеходных переходах в Саламанке.

Новые устройства будут устанавливать в первую очередь в местах большого скопления людей, а также у больниц и других социально значимых учреждений. Светофоры на тротуарах планируется установить на пешеходных переходах на Пасео-де-Кармелитас, Пасео-Сан-Висенте, на Пасео-де-Каналехас, проспекте Португаль, площади Конститусьон, улице Гран-Вия, проспекте Мират, и улице Альваро Хиль.