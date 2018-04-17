17 тысяч человек пробежали марафон в Мадриде в поддержку борьбы с раком

В столице Испании в пятый раз прошёл благотворительный марафон «Мадрид в движении против рака», организованный Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC).

В этом году марафон побил собственный рекорд по количеству участников, которое составило 17 тысяч человек, на 2 тысячи больше чем в 2017 году. В 2013 году, когда марафон проводился впервые, в нём приняло участие 3500 бегунов.

В ассоциации с большим удовлетворением отметили активность участников, их интерес и сознательное отношение к заболеванию. В организации призывают общество сплотить усилия в борьбе с этой болезнью, продвигая идею здорового образа жизни для предупреждения развития онкологии. Организаторы марафона отмечают, что в 50% случаев заболевание можно предотвратить, придерживаясь здоровых привычек, что является одним из посылов марафона.

Участникам было предложено на выбор три варианта забега: на 2 км, который предпочли начинающие и семьи с детьми, на 4 км, ставший самым массовым, и на 10 км, который охватил весь проспект Кастельяна.

Как сообщили в ассоциации, собранные от спортивного мероприятия средства пойдут «на помощь больным и их семьям, а также на проведение исследований», связанных с раком.