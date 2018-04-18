Названы самые курящие страны Европы

Чешский математик и лингвист Якуб Мариан создал карту Европы с данными об употреблении сигарет на душу населения в разных странах.

Карта основана на данных 2016 года, опубликованных в «Табачном атласе» (Tobacco Atlas). Самой курящей страной в Европе оказалась Беларусь, где на каждого жителя приходится 2911 сигарет. За ней следуют Македония (2785), Албания (2492), Бельгия (2441), Словения (2236), Чехия (2428) и Россия (2295).

В Испании на каждого жителя приходится 1499 сигарет. Таким образом, страна входит в среднюю группу по потреблению сигарет. В то же время, в Испании курят больше чем в соседних странах – Португалии (1133) и Франции (1090).

Лишь в пяти странах Европы выкуривают менее тысячи сигарет на душу населения: Норвегии (553), Швеции (716), Соединённом Королевстве (828), Исландии (848) и Ирландии (976).