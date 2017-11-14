В Марбелье заработала бесплатная телефонная линия для информирования о ДТП

Комитет по объектам инфраструктуры, паркам и садам Марбельи (Малага) запустил новую услугу – бесплатную телефонную линию, на которую местные жители могут сообщать о происшествиях на общественных дорогах.

Номер телефона для обращений – 900 100 319. Он будет обслуживаться с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, а в нерабочее время и выходные дни пользователи смогут оставить голосовое сообщение и предоставить данные о происшествии в автоматическом режиме.

Вместе с этой услугой также появились новые способы взаимодействия с Комитетом в социальных сетях: страницы в Фэйсбуке (Marbella Obras, Parques y Jardines и Marbella Limpieza) и Твиттере (@opjmarbella и @LimpiezaMarbs). С их помощью граждане смогут сообщать в реальном времени о состоянии объектов, времени вывоза мусора и бытовых отходов и другую информацию.

Местные власти сообщили, что нововведения направлены на удовлетворение потребностей граждан, а также повышение качества взаимодействия между властями и местными жителями.