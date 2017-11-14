Безрукий резчик хамона возглавил благотворительный проект в Кадисе

В городе Сан-Фернандо (Кадис) уже в четвёртый раз прошла Ярмарка солидарности резчиков хамона в поддержку кампании «Ни одного ребёнка без игрушки», которую проводит Ассоциацией трёх королей.

Амбассадором мероприятия стал Хосе Муньос, родившийся в Хаэне и выросший в Кадисе. В детстве он лишился обеих рук, однако, это не помешало ему овладеть мастерством нарезки хамона и стать одним из членов сообщества резчиков Сан-Фернандо. Под руководством своего друга Хесуса Дельгадо Муньос научился обращаться с ножом и нарезать хамон, делая это с каждым разом всё более филигранно. Сам Муньос отмечает, что нарезка хамона требует техничности, которая оттачивается практикой.

В выставке-ярмарке, состоявшейся 5 ноября, приняли участие 98 резчиков хамона со всей Испании, а также из Майами и Аргентины. Они подготовили для посетителей 4 тысячи блюд с хамоном. Целью мероприятия было собрать средства на покупку игрушек для 1100 местных детей к празднику трёх королей 6 января.