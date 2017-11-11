Пучдемон гордится манифестантами, заблокировавшими железнодорожное движение в Каталонии

На своей странице в Instagram политик опубликовал кадры акции на железной дороге. На видеозаписи видны сотни людей, собравшиеся на платформе и поющие гимн Els Segadors. Публикацию каталонский политик сопроводил заявлением о том, что он «горд представлять столь достойный народ» и призывом к освобождению политических заключённых.

По информации агентства Europa Press, около тысячи человек в среду, 8 ноября, собрались на станции AVE в Жироне в рамках всеобщей забастовки, организованной профсоюзами. Манифестанты также оккупировали станцию Sants в Барселоне, из-за чего она также была закрыта во второй половине дня.