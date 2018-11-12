В Мадриде собрались бастовать мусорщики

Профсоюзы UGT, CC.OO. и CGT объясняют своё решение провести забастовку тем, что компании-подрядчики FCC, UTM и Recogida Sur Madrid отказались вести переговоры по соглашению, которое бы гарантировало поддержание уровня жизни работников и достойных условий труда.

Срок предыдущего соглашения истёк 31 декабря 2017 года. Оно касается 1700 сотрудников служб уборки мусора, и профсоюзы стремятся к тому, чтобы новое соглашение не ухудшило их положения.

Мэр Мадрида Мануэла Кармена выразила надежду на то, что забастовку отменят, отметив, что похожие ситуации случались в прошлом и были успешно урегулированы.