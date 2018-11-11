Положение испанских учителей ухудшилось

Испания заняла 27 место из 35 во Всемирном индексе положения учителей 2018 года, который составляется фондом Varkey. С его помощью оценивается социально-экономическое положение и социальный статус преподавателей на основе данных, собранных за 5 лет. В предыдущий раз, в 2013 году, Испания находилась на 12 строчке из 21.

Рейтинг возглавили Китай, Индонезия и Тайвань.

В исследовании отмечается, что статус учителей постепенно улучшается во всём мире в сравнении с показателями пятилетней давности. Из 21 страны, которые были подвергнуты анализу при предыдущем исследовании, в 13 к 2018 появились улучшения. Испания же находится в числе стран, где этого не произошло, и занимает пятое месте по ухудшению положения преподавателей.

Аналитики отмечают, что во многих проанализированных странах распространено мнение, что труд учителя недооценивается. Так, в 28 из 35 стран зарплата учителей ниже той, которую население считает для них справедливой.