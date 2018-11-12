Сёрфингист спас тонущего стервятника в Кадисе

Сёрфингист-любитель находился на пляже Levante в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис), когда заметил в воде тонущего стервятника и решил спасти его.

Молодой человек доплыл до места, где барахталась птица, помог забраться ей на доску и доставил на берег. Несколько человек, находившихся на пляже, помогли ему укрыть стервятника, который вскоре оправился после происшествия.

Пловец отметил, что падальщик не пытался на него напасть и вёл себя довольно спокойно, поскольку нуждался в помощи.

Эксперты говорят о том, что такие случаи не являются редкостью. В это время года стервятники мигрируют в Африку, однако бури и сильные ветра в этой местности иногда не позволяют им преодолеть пролив и добраться до другого берега. Уставшие птицы не могут двигаться дальше и остаются в непривычных для людей местах. Так, например, стервятник был замечен в черте города в Валенсии, а ещё в одном случае мужчина спас птицу на трассе A-92.