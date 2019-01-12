В Мадриде растёт заболеваемость гриппом

В конце декабря в испанской столице был зарегистрирован самый высокий скачок заболеваемости, и, по оценкам властей, через две недели число заразившихся может превысить эпидемический порог.

В Испании на данный момент показатель заболеваемости составляет 47,6 случаев на 100 тысяч населения. В Мадридском сообществе заболеваемость гриппом находится на уровне 27,8 случаев на 100 тысяч человек. Порог эпидемии в столичном регионе установлен на уровне 37,4 случаев на 100 тысяч человек. В прошлом году в это же время уровень заболеваемости был в семь раз выше.

В минздраве говорят о том, что в нынешнем сезоне эпидемия развивается медленно и должна завершиться к началу апреля. В министерстве также сообщили, что в этом году побит рекорд по вакцинации: прививки от гриппа сделали более миллиона жителей Испании.

Власти автономного сообщества добавили, что в больницах создано более 700 дополнительных мест для пациентов и привлечено 1250 медработников на случай возможного роста эпидемии. С другой стороны, в профсоюзе CC.OO заверяют, что предпринятых усилий недостаточно, и прогнозируют «катастрофическую» зиму. Так, неделю назад, по данным профессиональных объединений, в больнице Hospital del Henares в помещении, рассчитанном на 20 человек, находилось более 62 больных. Профсоюзы призывают правительство принять соответствующие меры.