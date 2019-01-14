Испания - страна с самой низкой смертностью из-за неправильного питания

Исследование было проведено совместными усилиями Галле-Виттенбергского и Йенского университетов, и его результаты были опубликованы в журнале Science Daily. Учёные проанализировали данные о сердечнососудистых заболеваниях за 1996-2016 годы в 51 стране европейского региона, в который для целей исследования включили также Среднюю Азию. На основе этих сведений исследователи подсчитали количество смертей, которые могут быть косвенно связаны с низким уровнем употребления фруктов, овощей, сухофруктов и семян, а также чрезмерным употреблением соли.

В результате выяснилось, что в Испании ежегодно умирает 44,6 тысячи человек по причинам, связанным с питанием, что эквивалентно показателю в 43 случая на 100 тысяч населения. Это самый низкий уровень среди европейских стран. Первую строчку в рейтинге Испания делит с Израилем. За ними следуют Франция, Нидерланды, Андорра, Дания, Бельгия, Швейцария, Норвегия и Италия. Самые высокие показатели смертности, связанной с фактором питания, зафиксированы в странах постсоветского пространства: Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Украине, Молдове, Азербайджане, Беларуси, Таджикистане и Казахстане.