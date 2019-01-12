В Сеговии разгорелись споры из-за скульптуры чертёнка у римского акведука

В городе существует легенда, согласно которой чёрт за одну ночь возвёл акведук, не успев уложить лишь последний камень. Тем не менее, в местной Ассоциации Сан-Мигель и Сан-Фрутос считают, что фигура оскорбляет чувства верующих.

Полемика продолжается уже несколько недель, после того как автор скульптуры Хосе Антони Альбелья и бизнесмен Хосе Луис Эрреро де Андрес передали бронзовую фигуру высотой 1,7 м в дар городу. По плану она должна быть установлена на стене на улице Сан-Хуан.

Гражданское объединение обратилось в суд, ссылаясь на то, что многие горожане не хотели бы видеть такую статую в городе. На онлайн-платформе change.org в октябре начался сбор подписей против её установки, и к настоящему времени число подписей превысило 5 тысяч. В объединении также намерены провести ряд акций протеста, чтобы добиться проведения голосования среди жителей Сеговии по поводу возведения фигуры.

Мэрия выступает за увековечивание персонажа городской легенды, отмечая тот факт, что образ не вселяет страх, а, напротив, располагает к себе. Улыбающийся дьяволёнок сидит на стене и держит щипцами гранитный камень, делая селфи на фоне акведука.