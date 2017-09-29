В Мадриде появится мемориальная плита в память о жертвах каталонских терактов

Мэрия Мадрида приняла решение установить на площади Пласа-де-Каталунья мемориальную плиту в память о жертвах терактов в Барселоне и Камбрильсе, которые произошли в августе.

Как сообщает Europa Press, предложение увековечить память погибших в испанской столице получило единогласную поддержку участников заседания мэрии, посвящённого этому вопросу.

В ходе заседания также было озвучено официальное заявление городских властей, в котором они осудили терроризм и отметили своё полное доверие к силам безопасности в их работе над предотвращением подобных атак. Кроме того, в мэрии заявили о своей решимости искоренить ненависть, которая лежит в основе жестокости террористов.