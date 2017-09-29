79-летний Хуан Карлос впервые выиграл регату мирового уровня

Экипаж яхты Bribón Movistar во главе с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом завоевал чемпионский титул в категории 6-метровых лодок в ходе регаты в канадском Ванкувере. Как сообщает издание Expansión, этот титул мирового уровня стал для 79-летнего монарха первым в своем роде. Ранее он завовевал шесть трофеев Кубка Короля, два Кубка Сардинии, 12 Кубков Испании, 11 трофеев имени графа Годо, один Кубок Королевы и три трофея Принца Астурийского. Кроме того, Хуан Карлос принимал участие в Олимпийских играх, прошедших в Мюнхене в 1972 году.

Экипаж Bribón Movistar одержал победу с преимуществом в три балла, опередив конкурентов с лодки Goose во главе с американцем Питером Хофманом и бразильскую команду Saskia под предводительством Ларса Граэля. Помимо короля в состав испанского экипажа также вошли Педро Кампос, Рои Альварес, Альберто Вьехо и канадец Росс МакДональд, чьи участие и познания во многом обусловили одержанную победу.

Хуан Карлос официально покинул парусный спорт в 2011 году после четырех десятилетий в роли шкипера семейства парусников Bribón своего друга Хосе Куси. К штурвалу он к тому моменту не подходил уже три года. Впрочем, "отпуск" экс-монарха длился недолго, и в 2015 году он вновь принял участие в соревнованиях, прошедших в Санхенхо (провинция Понтеведра). Свою страсть к яхтам Хуан Карлос унаследовал от отца, а первые уроки в области судоходства он получал на борту построенной в 1932 году лодки Saltillo.