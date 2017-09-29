Не поддерживающие сепаратистов каталонцы приносят полицейским еду

На этой неделе в Каталонию были стянуты дополнительные силы полиции, которые должны обеспечивать безопасность в регионе для предотвращения проведения незаконного референдума о независимости 1 октября.

По данным портала Salamanca 24 horas, в порт Барселоны было направлено около десятка агентов. Общее число полицейских, прибывших в Каталонию из разных регионов страны, составляет порядка 500 человек.

Пребывание полицейских в Каталонии осложняется позицией сторонников референдума, которые объявили бойкот и отказались предоставлять им какие-либо услуги. В частности, работники барселонского порта не обслуживают корабли Rhapsody и Mobby Dada, на которых разместились сотрудники полиции.

В свою очередь, каталонская гражданская платформа Somatemps, члены которой не поддерживают сепаратистов, узнав о том, что полицейские остались без продовольствия, собрали для них продукты питания и доставили их в порт.