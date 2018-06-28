В какой камере сидит зять короля Испании?

Испанские СМИ выяснили, как выглядит камера в тюрьме «Бриева» в Авиле, где отбывает наказание зять короля Фелипе VI Иньяки Урдангарин.

По информации 20 minutos, мужа инфанты Кристины посадили в ту же камеру, которую занимал на протяжении своего 10-летнего заключения бывший директор Гражданской гвардии Луис Рольдан.

Рольдан рассказал изданию Heraldo о тюремной жизни в «Бриеве». По его словам, сотрудники тюрьмы с пониманием относятся к заключённым. По воскресеньям в исправительном учреждении проводятся церковные службы. В тюрьме также есть небольшой спортзал.

Кроме того, Рольдан отметил, что к нему относились «по-человечески» и когда у него была депрессия, были предприняты меры в соответствии с протоколом для предотвращения суицидов.