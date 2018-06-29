Агентам Гражданской гвардии запретили носить татуировки, пирсинг и усы

МВД Испании согласовало новый регламент, касающийся внешнего вида сотрудников Гражданской гвардии. Отныне им запрещено носить татуировки и пирсинг на открытых частях тела, а также нужно обязательно стричь бороду и усы.

Обсуждение изменений к существующим нормам началось три месяца назад. Министерство решило унифицировать внешний вид агентов и привести правила в соответствие с «современными условиями».

Сотрудники Гражданской гвардии должны будут представить сведения о количестве и месте нанесения своих татуировок и дать их точное описание. Агенты должны будут скрывать нательные рисунки с помощью бинтов и повязок телесного цвета или косметики. Отмечается, что татуировки не должны носить дискриминационный характер и «противоречить ценностям» организации. Любой пирсинг, за исключением серёжек на мочке уха, гвардейцам также придётся заклеивать пластырем.

Регламент устанавливает ограничения и для стрижек. Разрешается полностью брить голову, но запрещено носить причёски «этнического» типа. Кроме того, правила затрагивают вопросы растительности на лице. Усы сотрудников Гражданской гвардии не должны выходить за границы губ, а бороду разрешено носить только вместе с усами, и её толщина должна быть не больше 3 см, а длина – не ниже кадыка.

Среди других требований – длина ногтей, размер наручных часов и макияж.

В профессиональных объединениях возмущены введением новых правил. Объединённая ассоциация гражданских гвардий заявила о своём намерении обжаловать их в суде.