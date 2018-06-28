Королевская семья не хочет, чтобы инфанта Кристина навещала мужа в тюрьме

Герцог Пальма-де-Майорский Иньяки Урдангарин начал отбывать наказание в тюрьме «Бриева» (Авила). Зять испанского короля Фелипе VI был приговорён к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы за финансовые преступления по так называемому «делу Ноос».

Как сообщает журнал Lecturas, супруга Урдангарина инфанта Кристина всячески поддерживает мужа и собирается навестить его в тюрьме, несмотря на возражения родственников. Члены королевской семьи не хотят, чтобы в прессе появились снимки инфанты у стен исправительного учреждения, и предпочли бы, чтобы контакты супругов ограничивались десятью 5-минутными звонками в неделю, на которые у заключённого есть право.

Инфанта Кристина может раз в месяц встречаться с мужем наедине, а также еженедельно общаться с ним через стекло в зале посещений, и она планирует воспользоваться этой возможностью.

Lecturas также сообщает, что инфанта Элена навестила сестру в Женеве (Швейцария), где проживает в последнее время семья Урдангарин, и попыталась отговорить инфанту Кристину от визитов в тюрьму. В ближайшее время донья Кристина также встретится с матерью королевой Софией.