В Испании выросло число курильщиков

Введение в Испании запрета на курение в помещениях было направлено на борьбу с курением, однако оно привело к обратному результату: число курильщиков выросло, а не уменьшилось.

Запрет на курение в помещениях, включая бары, рестораны и офисы вступил в силу в 2005 году. С тех пор среди испанцев в возрасте от 15 до 64 лет доля курящих увеличилась на 1% и достигла 34%. При этом заметно выросло число женщин и молодых людей, которые употребляют табачные изделия.

Бывший председатель Национального комитета по предотвращению употребления табака Родриго Кордоба в связи с этим призвал испанское правительство принять срочные меры. Он отметил, что в последние годы в этой области не предпринимались никакие действия, что негативно сказывается на общей картине.