Бой курантов в Мадриде по канарскому времени должен привлечь на архипелаг испанских туристов

В новогоднюю ночь на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде куранты будут бить не только по стандартному испанскому времени, но и по времени Канарских островов, что станет кульминацией самой амбициозной туристической кампании последних лет в Испании.

В организации Promotur Turismo de Canarias положительно оценивают развитие внутреннего туризма на Канарских островах в последние месяцы. Испанский рынок на данный момент является приоритетным для властей архипелага, которые надеются восстановить объёмы туристического потока с континентальной части страны.

Промо-кампания, которую запустили несколько недель назад, включает различные способы продвижения по телевидению и радио, в печатной прессе и интернете, а Новый год в испанской столице будут встречать под девизом «На час меньше – это больше» (Una hora menos es más), чтобы привлечь ещё больше внимания к Канарским островам. По количеству задействованных в промо-кампании каналов она стала самой масштабной за последнее время.

В Promotur отметили, что в предыдущие годы поток испанских туристов на островах снизился по ряду причин, включая сократившееся авиасообщение между архипелагом и Пиренейским полуостровом после закрытия авиакомпании Spanair, а также последствия экономического кризиса. Так, в 2007 году доля туристов с континентальной части Испании на Канарских островах составляла 22%, а к 2017 она снизилась до 10%. В нынешнем же году наблюдается тенденция к росту, и, по прогнозам специалистов, по состоянию на конец года он составит 5%.