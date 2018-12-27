Севильский отель освобождён от выплаты компенсации работнице, упавшей с лестницы

Суд Севильи отклонил иск, поданный сотрудницей одного из отелей андалусской столицы, которая упала с лестницы на работе. Решение суда освобождает работодателя от выплаты компенсации в размере 6 тысяч евро, которую потребовала пострадавшая.

Инцидент произошёл 2 февраля 2017 года в одном из отелей в районе Нервьон в рабочее время. Известно, что работница прошла по зоне открытого бассейна, после чего начала спускаться по небольшой лестнице из пяти ступенек в полуподвальное помещение, поскользнулась и упала. В результате она получила повреждения кожи головы, черепно-мозговую травму и перелом копчика.

Суд постановил, что нет подтверждений того, что происшествие произошло по вине работодателя или его недобросовестного отношения к сотрудникам. Отмечается, что причиной падения могли быть как технические характеристики лестницы, так и потеря равновесия самой женщиной, и этот случай не является исключительным. Кроме того, в постановлении сообщается, что экспертами была проведена проверка, которая показала, что лестница была оборудована должным образом, в том числе достаточными противоскользящими средствами. В докладе по результатам инспекции также отмечается, что пострадавшая «нервничала и торопилась», что могло стать причиной невнимательности.