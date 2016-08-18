В Испании собирают подписи за расследование гомофобских высказываний епископа

В общей сложности 471 человек уже подписал требование расследовать высказывания епископа Кордовы Деметрио Фернандеса на предмет гомофобии. Петицию разместил на платформе change.org депутат-социалист Антонио Уртадо.

Уртадо осудил заявления епископа, сообщив, что они призывают к преступлениям на почве ненависти и гомофобии. По его мнению, слова священнослужителя “вызывают возмущение у многих людей, которые считают, что пострадали их честь и достоинство”. Епископ не выказывает “никакого уважения к законам, которые исходят от демократических парламентов”.

Депутат напомнил, что Деметрио Фернандес в епископском письме выступил против лабораторий искуственного оплодотворения, тогда как для многих пар это является единственным шансом завести детей. А также указал, что священнослужитель осуждает геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, которые и без того ущемлены в правах и “подвергаются насилию”.

Другие политические группы в Кордове также присоединились к инициативе Уртадо. К примеру, партия Podemos просит прокурора разобраться с ненавистью Фернандеса к гомосексуалистам. Такое заявление сделал представитель партии Альберто Риос. Представитель Народной партии Хосе Мария Бальидо высказал на пресс-конференции полное несогласие с позицией епископа.