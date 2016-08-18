Аквапарк в Жироне запретил мусульманские купальники

Аквапарк Aquabrava в городе Росес (Жирона) запретил носить купальники типа «буркини», которые как правило надевают мусульманки, и которые скрывают практически всё тело за исключением лица, кистей ладоней и ступней. Это сделано из соображений безопасности, заявила на пресс-конференции коммерческий директор учреждения Марибель Лопес. Подобная одежда может цепляться за некоторые конструкции парка, что приводит к несчастным случаям на аттракционах.

Лопес считает полемику на эту тему неуместной, так как парк уже много лет запрещает купание в рубашках, а также в саронгах. Любой нестандартный элемент одежды в аквапарке сопряжен с риском.

Парк пока единственный в Испании установил на кассе фото буркини с запрещающим знаком. Коммерческий директор говорит, что это сделано для того, чтобы люди были уведомлены заранее, так как на любом аттракционе внутри им откажут.

В Испании есть аквапарки, где разрешено использовать буркини. Например, на Тенерифе в Siam Park. Он считается одним из лучших в мире благодаря своим 185 тысячам метров квадратных территории, разнообразию горок и экзотическому тайскому стилю.

Кроме того, мусульманские купальники не вызывают проблем в аквапарке Aqualandia в Аликанте (Бенидорм) и в PortAventura (Таррагона), правда, при условии, что они сделаны из лайкры или неопрена. В Aquarama в Беникасиме (Кастильон) вообще нет запрета на их использование, как и в Aquopolis в Вильянуэва-де-ла-Каньяда (Мадрид).

Эта одежда вызвала споры в последние дни после того, как два города Лазурного берега Франции, Канны и Вильнев-Лубе, запретили ее использование на пляжах. А в городе Сиско произошло ожесточенное столкновение из-за запрета. В Испании буркини можно использовать на пляжах.