В Испании официально появилась первая трансгендендерная футболистка

Королевская федерация футбола Мадрида выдала Паласиос специальное разрешение, чтобы она могла зарегистрироваться под женским именем и играть за женскую футбольную команду. До этого она уже была участницей федерации и играла в третьем дивизионе, но под мужским именем Альваро Паласиос.

Сейчас футболистка выступает за ФК «Лас-Росас». В первом матче сезона она дебютировала на поле в новом качестве и отметилась голом.

В 2016 году Паласиос поставили диагноз «гендерная дисфорсия», после чего она начала принимать гормоны. По установленным правилам, должно пройти не менее двух лет с момента начала гормональной терапии, чтобы трансгендер мог поменять имя в документах. Тем не менее, в федерации пошли навстречу девушке и разрешили выходить на поле с женской командой уже сейчас.

Паласиос отмечает, что в «Лас-Росас» её хорошо приняли как игроки команды, так и тренеры, и руководство клуба. Спортсменка признаёт, что могут возникать спекуляции на тему её физических преимуществ, но отмечает, что в результате терапии её организм кардинально изменился, и на данный момент в команде есть куда более сильные девушки, чем она.