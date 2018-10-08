В Барселоне полицейские провели манифестацию из-за событий 1 октября

4,5 тысячи полицейских вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против насильственных дейтсвий во время событий, связанных с годовщиной незаконного референдума 1 октября.

Мосос-д'Эскуадра обратились к правительству Каталонии с призывом осудить насилие в этот день. Инциденты, в результате которых около 40 человек получили лёгкие ранения, произошли во время выступлений у здания парламента и на улице Виа-Лаетана (Via Laietana).

Организатором акции выступили профсоюзы CSIF и MosSOS. Протестующие вышли на улицы в чёрных майках, несколько человек несли символический гроб с надписями и призывами. Акция прошла под лозунгом Por la dignidad y la seguridad de todos («За достоинство и безопасность для всех»). Полицейские прошли маршем от площади Университат до площади Сан-Жауме.

Участники акции также раскритиковали развёрнутую 1 октября операцию и отметили, что не все агенты были снабжены необходимыми элементами защиты. В связи с этим они призвали изменить отношение к сотрудникам полиции.