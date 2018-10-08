В Испании заблокировано четыре пиратских сайта с бесплатным контентом

Испанский суд постановил заблокировать четыре веб-сайта, на которых было размещено более 13 тысяч файлов развлекательного характера, включая книги, фильмы, аудиозаписи и другой контент.

Министерство культуры Испании сообщило, что пиратские сайты www.cuevana2.tv, www.cuevana2.com, www.descargarlibrosgratis.biz и www.pdfyepub.com имели «внушительную аудиторию».

Блокировка сайтов была произведена Комиссией по интеллектуальной собственности по просьбе правообладателей: Испанского видеографического союза и Испанского центра репрографических прав. В общей сложности комиссия выявила нарушения, связанные с авторскими правами, на 455 сайтах. 94% из них удалили незаконный контент после получения соответствующего уведомления. В остальных случаях сайты были заблокированы через суд.

Деятельность комиссии позволила заметно сократить аудиторию пиратских сайтов в Испании. По данным рейтинга Alexa, в 2017 году в числе 250 самых посещаемых в Испании страниц было 19 пиратских сайтов, а в 2018 их количество сократилось до 10.